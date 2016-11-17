В Казахстане будут выплачивать вознаграждения за предотвращение терактов

Власти Казахстана решили выплачивать денежное вознаграждение за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь теракт. Соответствующее постановление подписано главой правительства Бакытжаном Сагинтаевым.

Документ вступит в силу с начала будущего года. В соответствии с ним сумма вознаграждения будет зависеть от категории предотвращенного теракта и составит от четырех с половиной до шести тысяч долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Выплаты будут производиться из бюджета после вступления в законную силу приговора суда в отношении виновного лица.