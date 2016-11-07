В Казахстане бизнесмен получил 21 год лишения свободы за попытку госпереворота

В Казахстане бизнесмена Тохтара Тулешова приговорили к 21 году лишения свободы за попытку насильственного захвата власти в стране.

Приговор был вынесен специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам в Астане, передает «Интерфакс».

В общей сложности Тулешову было предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений. В их числе создание банды и финансирование транснационального преступного сообщества. На счету банды бизнесмена, в состав которой входили около сотни человек, убийства, похищения, разбой и другие преступления.

По данным следствия, Тулешов решился на госпереворот из-за образовавшегося у него долга, сумма которого превышала более 200 миллионов долларов.