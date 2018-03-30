Казахстан запретит все виды майнинга в стране
Глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что все виды майнинга криптовалют в стране будут запрещены.
Причиной стал факт покупки-продажи криптовалют за национальную валюту, и это главный финансовый регулятор Казахстана никак не устраивает.
Данияр Акишев подчеркнул, что криптовалюты несут очень много проблем, главная из которых — это защита прав потребителей этих услуг, передает «Наша нива».
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