Казахский алфавит будет переведен на латиницу до конца 2017 года

Казахский алфавит будет переведен на латиницу до конца 2017 года. Об этом глава Казахстана Нурсултан Назарбаев написал в статье, опубликованной в местной газете.

По его словам, переход на латинскую письменность связан с современными технологиями, средой и коммуникациями, а также с особенностями процессов в обучении и науке 21-го века.

Назарбаев отметил, что дети изучают английский язык и учат латинские буквы со школы, поэтому для молодого поколения не должно возникнуть никаких трудностей и преград.

Президент Казахстана отметил, что с 2018 года начнется подготовка специалистов по обучению новому алфавиту, а также будут созданы новые учебники для средних школ.

При этом Назарбаев заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица, сообщает ТАСС.

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