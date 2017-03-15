Казачьих атаманов обяжут отчитываться о доходах

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий обязанность казачьих атаманов и членов их семей отчитываться о своих доходах и расходах.

Документ внесен в Думу президентом России Владимиром Путиным. Он содержит поправки в закон «О государственной службе российского казачества».

В проекте оговорено, что казак, который одновременно занят на госслужбе, не имеет права получать в казачьем обществе зарплату и исполнять полномочия, связанные с осуществлением обществом приносящей доход деятельности, сообщает ТАСС.

Непредоставление сведений о доходах или сообщение недостоверной информации будет грозить казачьему атаману досрочным прекращением полномочий.