Каяк споет о водоеме

Ученые из Великобритании придумали лодку, способную собирать данные о водоеме, в котором она находится, и выдавать их в виде мелодии.

По словам специалистов, такой музыкальный каяк можно собрать самостоятельно. Комплектующие для него обойдутся примерно в 1,2 тысячи долларов, сообщает издание PLOS Biology.

Авторы идеи пояснили, что лодка может работать в трех режимах: создавать мелодию на основе температурных колебаний воды, улавливать и воспроизводить подводные звуки или же проигрывать заранее заданную мелодию при пересечении GPS-метки.

Наушники в конструкции музыкального каяка не предусмотрены принципиально. Создатели объяснили это заботой о безопасности человека на случай опрокидывания судна.