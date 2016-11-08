Катрин Денев даст «Живое интервью» в Доме музыки

В Московском Доме музыки состоится творческий вечер с участием Катрин Денев. Французская актриса представит российским зрителям специально подготовленную программу под названием «Живое интервью».

Как сообщают организаторы мероприятия, в рамках интерактивной программы актриса поделится со зрителями своими фотоархивами и видео любимых работ в кино, расскажет о себе и своем творчестве.

- Актриса поделится своими рассуждениями о любви и семье, вспомнит об интересных и трогательных случаях, происходивших с ней и ее друзьями на съемочной площадке, - цитирует организаторов творческого вечера французской актрисы РИА «Новости».

Помимо возможности услышать интересный рассказ о воспоминаниях знаменитой французской актрисы, возможности увидеть ее личный фото и видео архив, зрители смогут пообщаться с Катрин Денев и задать ей свои вопросы.

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