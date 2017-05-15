Католики причислили к лику святых свидетелей Богородицы

Двух пастушков, брата и сестру Франсишку и Жасинту, ставших свидетелями явления Богородицы в португальском селении Фатима, провозгласили святыми для всего католического мира.

Папа римский Франциск лично провел церемонию канонизации в базилике Божьей Матери в Фатиме. Он также посетил могилы захороненных в Фатимском святилище детей, умерших через несколько лет после явлений во время эпидемии «испанки».

Вместе с Франсишку и Жасинтой свидетельницей явлений Богородицы, предсказавшей им страшные события XX века, включая две мировые войны, была их старшая сестра Лусия, впоследствии ставшая монахиней и дожившая до 2010 года.

Именно с ее слов были записаны пророчества Богородицы, не все из которых до сих пор рассекречены, отмечает ТАСС.

«Фатимские явления» Девы Марии — серия событий в португальском городе Фатима, в 1917 году. По уверениям трех детей, им многократно являлась «дама» (впоследствии ассоциированная с Девой Марией) и передавала сообщения с призывами религиозного характера и пророчества (касающиеся судеб мира и, в частности, России).

В Православной церкви отношение к явлениям различно - от нейтрального до резко негативного, считающего «Фатимские явления» бесовской прелестью.

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