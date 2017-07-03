Катару дали 48 часов для ответа на ультиматум

Катар получил дополнительные 48 часов для ответа на ультиматум арабских стран.

Отсрочки для Дохи добился Кувейт, который выступает посредником в конфликте между Катаром с одной стороны и Бахрейном, Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией – с другой, сообщает Nation News.

Ранее указанные страны обвинили Кувейт в поддержке терроризма и прекратили с ним дипломатические отношения. Они требуют от Дохи отказаться от контактов с Ираном, закрыть расположенную в Катаре турецкую военную базу, прекратить вещание канала «Аль Джазира» и финансирование террористических группировок. Впоследствии еще ряд государств присоединились к блокаде Катара.