Катару дали 48 часов для ответа на ультиматум
Катар получил дополнительные 48 часов для ответа на ультиматум арабских стран.
Отсрочки для Дохи добился Кувейт, который выступает посредником в конфликте между Катаром с одной стороны и Бахрейном, Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией – с другой, сообщает Nation News.
Ранее указанные страны обвинили Кувейт в поддержке терроризма и прекратили с ним дипломатические отношения. Они требуют от Дохи отказаться от контактов с Ираном, закрыть расположенную в Катаре турецкую военную базу, прекратить вещание канала «Аль Джазира» и финансирование террористических группировок. Впоследствии еще ряд государств присоединились к блокаде Катара.
Следующая новость Касперский готов доказать США «чистоту» антивируса
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии