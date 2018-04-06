Катарским женщинам разрешили носить военную форму
Власти Катара предоставили возможность женщинам служить в армии. Соответствующий закон подписал Эмир Тамим бен Хамад Аль Тани.
Вступить в ряды катарской армии жительницы эмирата могут, как и мужчины, по достижению 18 лет. При этом для женщин служба в армии является делом добровольным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Закон содержит еще одно нововведение – он продлевает срок обязательной службы для мужчин. Если ранее он составлял три месяца, то теперь увеличен до одного года. Уклонистам от службы грозит тюрьма на срок до трех лет и штраф в размере 50 тысяч катарских риалов (примерно 15 тысяч долларов).
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