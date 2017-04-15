Катар выразил надежду на сближение с Россией по Ближнему Востоку
Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдль Рахман Аль Тани выразил уверенность, что им удастся сблизиться с позицией России по Ближнему Востоку.
В ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым он заявил: «Мы уверены, что с помощью диалога и подобных встреч нам представится возможность сблизить позиции, нащупать общую почву, общий знаменатель и таким образом достигнуть понимания и договоренностей».
Также он дабавил, что обсудит с Лавровым ситуацию в Йемене, Ливии и Палестине. Глава катарского МИД отметил, что существует потенциал для развития двусторонних отношений РФ и Катара, сообщает РИА Новости.
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