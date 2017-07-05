Катар ответил на ультиматум Арабских стран

Катар ответил на ультиматум Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Бахрейну и Египту.

«Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр получил через Кувейт официальный ответ Катара на требования объявивших бойкот стран», - говорится в сообщении саудовского внешнеполитического ведомтсва.

Вместе с тем, текст послания держится в тайне. Арабские страны сообщили в совместном заявлении, что подготовят ответ «в свое время».

Ранее арабские страны передали властям Катара список из 13 требований для восстановления политических отношений. Катар, в свою очередь, назвал неприемлемыми и невыполнимыми требования, выдвинутые арабскими странами для отмены блокады.

Причиной разрыва дипотношений стало обвинение в адрес Катара в поддержке террористических организаций, в том числе «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещены в РФ), сообщает «Интерфакс».

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