Катар отменил визы для российских туристов

Власти Катара приняли решение об упрощении визового режима для граждан России.

Как уточняется в сообщении, визы россиянам на один месяц будут предоставлять в аэропорту по прилету в Катар.

По данным газеты «Ведомости», виза по прилету будет стоить 27 долларов.

Для того, чтобы получить разрешение на пребывание в стране, российским туристам необходимо предъявить заграничный паспорт со сроком действия минимум полгода после прибытия, а также бронь гостиницы. Кроме того, на карте приезжающего должно находиться не менее 1,5 тысячи долларов и обратный билет.

Приглашение и одобрение МВД Катара больше не требуется, сообщает «Экономика сегодня».