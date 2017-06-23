Катар отменил визы для российских туристов
Власти Катара приняли решение об упрощении визового режима для граждан России.
Как уточняется в сообщении, визы россиянам на один месяц будут предоставлять в аэропорту по прилету в Катар.
По данным газеты «Ведомости», виза по прилету будет стоить 27 долларов.
Для того, чтобы получить разрешение на пребывание в стране, российским туристам необходимо предъявить заграничный паспорт со сроком действия минимум полгода после прибытия, а также бронь гостиницы. Кроме того, на карте приезжающего должно находиться не менее 1,5 тысячи долларов и обратный билет.
Приглашение и одобрение МВД Катара больше не требуется, сообщает «Экономика сегодня».
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