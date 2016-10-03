Катание на велосипеде снижает риск заболевания диабетом

Датские ученые выяснили, что регулярные велосипедные прогулки могут стать профилактическим средством против диабета для людей любого возраста.

Научное исследование длилось шесть лет, участниками эксперимента стали 50 тысяч человек.

Как сообщает издание «Народные новости», работа проходила в двух направлениях — сначала респонденты заполняли анкету о своем состоянии здоровья. На втором этапе испытуемые проходили комплексное исследование организма.

Выяснилось, что те участники эксперимента, у которых уже был диабет второго типа, серьезно улучшили свое самочувствие после регулярных велопрогулок.