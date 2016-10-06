В Каталонии принята резолюция о проведении в 2017 году референдума о независимости

Парламент Каталонии большинством голосов принял резолюцию о проведении референдума о независимости не позднее сентября 2017 года.

Такое решение было принято, несмотря на то что социалисты, центристы и консерваторы высказались против плебисцита, - сообщает ТАСС со ссылкой на газету El País.

Ранее премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что намерен согласовать с Мадридом вынесение на референдум вопроса об отделении от Испании. Однако испанские власти сразу же заявили, что не будут вести никаких переговоров на эту тему и не признают итогов референдума, даже если он состоится.