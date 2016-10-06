В Каталонии принята резолюция о проведении в 2017 году референдума о независимости
Парламент Каталонии большинством голосов принял резолюцию о проведении референдума о независимости не позднее сентября 2017 года.
Такое решение было принято, несмотря на то что социалисты, центристы и консерваторы высказались против плебисцита, - сообщает ТАСС со ссылкой на газету El País.
Ранее премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что намерен согласовать с Мадридом вынесение на референдум вопроса об отделении от Испании. Однако испанские власти сразу же заявили, что не будут вести никаких переговоров на эту тему и не признают итогов референдума, даже если он состоится.
Следующая новость Вашингтон сообщил о ликвидации одного из главарей «ан-Нусры»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии