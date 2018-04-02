Кассиры московского метро начнут говорить по-английски

К Чемпионату Мира по футболу в России в кассах столичного метрополитена появятся англоговорящие сотрудники.

Подобные кассы будут отмечены специальными стикерами, которые появятся на окнах 76 станций.

Ожидается, что количество англоговорящих кассиров к ЧМ-2018 превысит 400 человек, передает ТАСС.

Чемпионат Мира по футболу пройдет в 11 городах России, включая Москву, с 14 июня по 15 июля.