Кассиры московского метро начнут говорить по-английски
К Чемпионату Мира по футболу в России в кассах столичного метрополитена появятся англоговорящие сотрудники.
Подобные кассы будут отмечены специальными стикерами, которые появятся на окнах 76 станций.
Ожидается, что количество англоговорящих кассиров к ЧМ-2018 превысит 400 человек, передает ТАСС.
Чемпионат Мира по футболу пройдет в 11 городах России, включая Москву, с 14 июня по 15 июля.
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