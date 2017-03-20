Кассиры магазина «Дикси» избили покупателя в центре Москвы
Кассиры магазина сети «Дикси» избили покупателя в супермаркете в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Как уточняется в материале, инцидент произошел по адресу Новодевичий проезд, дом 2.
Избитый покупатель обратился в полицию с заявлением о нападении на него двух кассиров. Подозреваемые были доставлены в отдел полиции для разбирательства.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, сообщает «РИА Новости».
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