Кассиры магазина «Дикси» избили покупателя в центре Москвы

Кассиры магазина сети «Дикси» избили покупателя в супермаркете в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточняется в материале, инцидент произошел по адресу Новодевичий проезд, дом 2.

Избитый покупатель обратился в полицию с заявлением о нападении на него двух кассиров. Подозреваемые были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, сообщает «РИА Новости».