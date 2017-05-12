«Кассини» увидел необъяснимые явления в кольцах Сатурна

Автономная космическая станция «Кассини», получила редкие снимки ближних колец Сатурна. На полученных аппаратом фотографиях можно заметить большое количество так называемых «пропеллеров».

По мнению экспертов NASA, они могут представлять собой вихри и волны, которые перемещаются вдоль колец Сатурна, - сообщают «РИА Новости».

Уникальные снимки подтверждают то, что кольца огромной планеты имеют неравномерную поверхность. Она образована «складками», «соломинками» и «пропеллерами». Это происходит из-за близости к кольцу А самого Сатурна.