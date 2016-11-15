Кассационный суд Египта отменил бывшему президенту Мурси один смертный приговор

Решением кассационного суда Каира бывшему президенту Египта Мухаммеду Мурси и еще ряду руководителей движения «Братья-мусульмане» отменен смертный приговор по обвинению в организации побегов из тюрем и нападениях на сотрудников правопорядка в 2011 году.

Апелляцию на решение суда первой инстанции подали 27 человек, приговоренных в июне 2015 года к смерти и пожизненному заключению за организацию побегов из тюрем и массовых беспорядков в 2011 году. Суд отменил шесть смертных приговоров и 21 приговор о пожизненном заключении и назначил пересмотр дела, - сообщает РИА «Новости».

Мухаммед Мурси имеет еще один смертный и один пожизненный приговор. Решение по апелляции на пожизненный приговор ожидается 22 ноября.