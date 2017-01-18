Касперский предложил американцам помочь расследовать хакерские атаки

Генеральный директор компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил о готовности помочь американской стороне расследовать хакерские атаки в США.

- К сожалению, нет никакой информации по поводу того, какие именно атаки происходят в США, потому что там работают американские компании, они никого не пускают. Но мы были бы очень рады им помочь. При этом у нас есть американские эксперты, которые могут это делать. Это граждане США, они могли бы участвовать в этих расследованиях. Но, к сожалению, нам никакой информации не дают, — цитирует Касперского РИА «Новости».

Касперский также сообщил, что на полях форума в Давосе провел серию встреч с партнерами из США и Европы по вопросам информационной безопасности, с европейскими коллегами, в частности, обсуждалось сотрудничество по расследованию преступлений в киберпространстве.

- Каждый день у меня здесь по 8-10 встреч, иногда довольно случайных. Я занимаюсь кибербезопасностью, поэтому в основном, конечно, встречи у меня по этой теме, — сообщил Касперский.

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Места: Россия, США
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