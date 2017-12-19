«Касперский» оспорит запрет ПО в США

«Лаборатория Касперского» намерена в судебном порядке оспорить запрет на использование своих программ в США.

В компании заявили, что Министерство внутренней безопасности США приняло решение о запрете продуктов «Касперского» на основе неподтвержденных сообщения в СМИ. Этим репутации компании и ее бизнесу в США был нанесен значительный ущерб. При этом ей не предоставили возможности опровергнуть обвинения.

По словам Евгения Касперского американское ведомство не предоставило ни единого доказательства, подтверждающего обвинения. Он также отметил, что на примере его компании создается опасный прецедент, позволяющий незаконно ограничить любой честный бизнес.

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в окружной суд Вашингттона направлена апелляция. Американское министерство должно ответить на нее в течение двух месяцев, сообщает «ФедералПресс».

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Места: Россия, США
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