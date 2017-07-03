Касперский готов доказать США «чистоту» антивируса

Создатель «Лаборатории Касперского» готов предоставить американским властям исходный код его антивируса, чтобы убедить Вашингтон в отсутствии «злого умысла» у компании.

Евгений Касперский заявил, что может дать показания в Конгрессе США, если в этом будет необходимость. Кроме того, компания готова перенести в Штаты часть своих исследовательских подразделений, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на АР.

Касперский также рассказал, что представители одной из стран обращались к нему с предложением о хакерской деятельности, но получили категорический отказ. О какой стране идет речь он не уточнил, но подчеркнул, что это был не Россия.