Касперский готов доказать США «чистоту» антивируса
Создатель «Лаборатории Касперского» готов предоставить американским властям исходный код его антивируса, чтобы убедить Вашингтон в отсутствии «злого умысла» у компании.
Евгений Касперский заявил, что может дать показания в Конгрессе США, если в этом будет необходимость. Кроме того, компания готова перенести в Штаты часть своих исследовательских подразделений, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на АР.
Касперский также рассказал, что представители одной из стран обращались к нему с предложением о хакерской деятельности, но получили категорический отказ. О какой стране идет речь он не уточнил, но подчеркнул, что это был не Россия.
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