«Касперский» будет защищать от вирусов армию Бразилии
«Лаборатория Касперского» будет обеспечивать компьютерную безопасность вооруженных сил Бразилии.
Компания заключила соответствующий контракт с властями южноамериканского государства. Достоверность этой информации НСН подтвердила менеджер по корпоративным коммуникациям Ольга Родичева.
Программы «Лаборатории Касперского» будут применяться сухопутными войсками, ВВс и ВМС Бразилии наряду с другим софтом.
Ранее сообщалось, что госкомпании США отказались использовать ПО «Лаборатории Касперского». Власти страны увидели в нем угрозу национальной безопасности.
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