«Касперский» будет защищать от вирусов армию Бразилии

«Лаборатория Касперского» будет обеспечивать компьютерную безопасность вооруженных сил Бразилии.

Компания заключила соответствующий контракт с властями южноамериканского государства. Достоверность этой информации НСН подтвердила менеджер по корпоративным коммуникациям Ольга Родичева.

Программы «Лаборатории Касперского» будут применяться сухопутными войсками, ВВс и ВМС Бразилии наряду с другим софтом.

Ранее сообщалось, что госкомпании США отказались использовать ПО «Лаборатории Касперского». Власти страны увидели в нем угрозу национальной безопасности.