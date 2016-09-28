На Каширском шоссе произошло ДТП

В Москве на Каширском шоссе автомобиль Volkswagen на полной скорости врезался в столб, сообщает агентство городских новостей "Москва"

В следствии аварии водитель автомобиля получил сильные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии с места аварии.

На место ДТП прибыли оперативные дежурные службы. Последствия аварии ликвидируются. На данном участке движение не затруднено.

Обстоятельства и основания ДТП выясняются. Водитель по предварительным данным не справился с управлением.