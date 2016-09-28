На Каширском шоссе произошло ДТП
В Москве на Каширском шоссе автомобиль Volkswagen на полной скорости врезался в столб, сообщает агентство городских новостей "Москва"
В следствии аварии водитель автомобиля получил сильные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии с места аварии.
На место ДТП прибыли оперативные дежурные службы. Последствия аварии ликвидируются. На данном участке движение не затруднено.
Обстоятельства и основания ДТП выясняются. Водитель по предварительным данным не справился с управлением.
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