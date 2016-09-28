На Каширском шоссе произошло ДТП

В Москве на Каширском шоссе автомобиль Volkswagen на полной скорости врезался в столб, сообщает агентство городских новостей "Москва"

В следствии аварии водитель автомобиля получил сильные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии с места аварии.

На место ДТП прибыли оперативные дежурные службы. Последствия аварии ликвидируются. На данном участке движение не затруднено.

Обстоятельства и основания ДТП выясняются. Водитель по предварительным данным не справился с управлением.

Новости по теме
Теги:
События: аварии
Следующая новость В Москве арестованы четверо подозреваемых в разбойном нападении

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО