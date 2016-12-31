Карякин прокомментировал свою победу на ЧМ по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин, выигравший чемпионат мира по блицу, заявил, что верил в свою победу с самого первого раунда.

Шахматист отметил, что провел турнир в целом на хорошем уровне. При этом он признал, что в ходе соревнований у него были взлеты и падения и привел в пример партии с Леко и Накамурой.

«Этот трофей для меня очень важен. После поражения за титул чемпиона мира мне нужно было сделать что-то для того, чтобы быть довольным. И сейчас я доволен», - сказал Карякин в интервью «Спорт-Экспрессу».