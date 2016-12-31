Карякин прокомментировал свою победу на ЧМ по блицу
Российский шахматист Сергей Карякин, выигравший чемпионат мира по блицу, заявил, что верил в свою победу с самого первого раунда.
Шахматист отметил, что провел турнир в целом на хорошем уровне. При этом он признал, что в ходе соревнований у него были взлеты и падения и привел в пример партии с Леко и Накамурой.
«Этот трофей для меня очень важен. После поражения за титул чемпиона мира мне нужно было сделать что-то для того, чтобы быть довольным. И сейчас я доволен», - сказал Карякин в интервью «Спорт-Экспрессу».
Следующая новость Скончался первый менеджер «ливерпульской четверки»
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии