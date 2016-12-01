Карякин проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам

Россиянин Сергей Карякин не смог одолеть норвежца Магнуса Карлсена в тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам.

На 50-м ходу россиянин, игравший черными фигурами, признал поражение. Счёт тай-брейка стал 3:1 в пользу Карлсена. Для итоговой победы одному из гроссмейстеров необходимо было набрать как минимум 2,5 очка.

Таким образом, Карлсен защитил титул чемпиона мира, который завоевал в 2013 году. За победу он получит 600 тысяч евро. Карякин заработает 400 тысяч евро.

Ранее 12 основных партий матча, проходивших с 11 по 28 ноября в Нью-Йорке, завершились вничью, сообщает «Национальная служба новостей».