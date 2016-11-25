Карякин проиграл 10-ю партию Карлсену
Россиянин Сергей Карякин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену 10-ю партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, которая проходит в Нью-Йорке.
Корякин в этот раз играл черными. Партия длилась более шести часов. Свое поражение Карякина признал на 75-м ходу, сообщает «Интерфакс».
В настоящее время счет матча равный 5:5. Восемь из 10 партий были сыграны вничью.
Следующая встреча Карякина и Карлсена за шахматным столом состоится 26 ноября.
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