Карякин проиграл 10-ю партию Карлсену

Россиянин Сергей Карякин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену 10-ю партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, которая проходит в Нью-Йорке.

Корякин в этот раз играл черными. Партия длилась более шести часов. Свое поражение Карякина признал на 75-м ходу, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время счет матча равный 5:5. Восемь из 10 партий были сыграны вничью.

Следующая встреча Карякина и Карлсена за шахматным столом состоится 26 ноября.