Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

В пятом туре чемпионата мира по блицу россиянин Сергей Карякин черными фигурами на 97 ходу одержал победу над чемпионом мира по классическим шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

Чемпионат завершится 30 декабря, пока Карякин лидирует, набрав 5 очков в пяти турах, - сообщает RT.

Ранее, в ноябре гроссмейстеры играли в Матче за мировую шахматную корону в Нью-Йорке. 12 партий не выявили победителя, но Карлсен взял верх на тай-брейке в партиях с укороченным временным контролем.