Карякин лидирует на чемпионате мира по блицу после восьми туров

Сыграв вничью в седьмом и восьмом турах чемпионата мира по блицу, россиянин Сергей Карякин сохранил лидерство – в его активе семь очков из восьми возможных.

У ближайших преследователей — норвежца Магнуса Карлсена, китайца Юй Янъи и россиянина Александра Рязанцева — по 6,5 очка, - сообщает RT.

Всего гроссмейстерам предстоит провести по 21 партии. Чемпионат завершится 30 декабря.

Ранее сообщалось, что в пятом туре Карякин обыграл чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена.