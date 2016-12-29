Карякин лидирует на чемпионате мира по блицу после восьми туров
Сыграв вничью в седьмом и восьмом турах чемпионата мира по блицу, россиянин Сергей Карякин сохранил лидерство – в его активе семь очков из восьми возможных.
У ближайших преследователей — норвежца Магнуса Карлсена, китайца Юй Янъи и россиянина Александра Рязанцева — по 6,5 очка, - сообщает RT.
Всего гроссмейстерам предстоит провести по 21 партии. Чемпионат завершится 30 декабря.
Ранее сообщалось, что в пятом туре Карякин обыграл чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена.
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