Карякин и Карлсен вновь сыграли вничью

Девятая партия мачта за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном закончилась с ничейным результатом.

Партия продолжалась более пяти часов, прежде чем соперники согласились на ничью. Белыми фигурами в этот раз играл российский шахматист, передает «Интерфакс».

Счет после девяти партий составляет 5:4 в пользу Карякина. Только в одной партии он сумел победить норвежца, а остальные закончились вничью. Следующая встреча за шахматным столом состоится 24 ноября.