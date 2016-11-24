Карякин и Карлсен вновь сыграли вничью
Девятая партия мачта за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном закончилась с ничейным результатом.
Партия продолжалась более пяти часов, прежде чем соперники согласились на ничью. Белыми фигурами в этот раз играл российский шахматист, передает «Интерфакс».
Счет после девяти партий составляет 5:4 в пользу Карякина. Только в одной партии он сумел победить норвежца, а остальные закончились вничью. Следующая встреча за шахматным столом состоится 24 ноября.
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