Карякин и Карлсен сыграли вничью первую партию тай-брейка
Первая из четырех партий с укороченным временным контролем между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом россиянином Сергеем Карякиным завершилась вничью.
В следующей партии, которая начнется после небольшого перерыва, Карякин будет играть черными фигурами, - сообщает ТАСС.
Для победы в Матче за мировую шахматную корону каждому гроссмейстеру необходимо набрать 2,5 очка.
Если тай-брейк не выявит победителя, соперники сыграют в блиц.
Ранее сообщалось, что 12 партий с классическим контролем времени не выявили победителя - основная часть матча в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:6.
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