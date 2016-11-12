Карякин и Карлсен сыграли вничью
Ничьей завершилась первая партия матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном и российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.
Как отмечается в материале, ничейный результат зафиксировали на 43-м ходу. Оба гроссмейстера набрали по пол-очка. Российский шахматист играл черными фигурами, но во второй партии турнира, который пройдет в субботу, игроки поменяются цветами фигур.
Турнир проходит в Нью-Йорке, сообщает «РИА Новости».
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