Карякин использовал амбиции Карлсена для победы в партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, играя черными фигурами, одержал уверенную победу над норвежцем Мангусом Карлсеном в восьмой партии матча за мировую шахматную корону.

Действующий чемпион на 53-м ходу признал свое поражение.

По словам Карякина, он смог обернуть себе на пользу стремление норвежца к обострению ситуации при равной игре.

- Я использовал его амбиции против него самого, - сказал российский шахматист.

На данный момент Карякин ведет в счете - 4,5:3,5, сообщает «Национальная служба новостей».