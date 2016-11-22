Карякин использовал амбиции Карлсена для победы в партии матча за шахматную корону
Российский гроссмейстер Сергей Карякин, играя черными фигурами, одержал уверенную победу над норвежцем Мангусом Карлсеном в восьмой партии матча за мировую шахматную корону.
Действующий чемпион на 53-м ходу признал свое поражение.
По словам Карякина, он смог обернуть себе на пользу стремление норвежца к обострению ситуации при равной игре.
- Я использовал его амбиции против него самого, - сказал российский шахматист.
На данный момент Карякин ведет в счете - 4,5:3,5, сообщает «Национальная служба новостей».
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