Карты «Тройка» и «Стрелка» объединят одним кошельком
Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» могут получить единый кошелек, но эта процедура займет около двух лет.
По словам заместителя министра транспорта МО Святослава Иванова, объединение карт потребует от области серьезных вложений в инфраструктуру, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Для себя мы эту задачу не списываем, но будем это делать в рамках ее естественного обновления. На объединение в один кошелек может уйти года два», - сказал чиновник. Он также отметил, что задачу объединения карт может упростить создание приложений, которые позволят одновременно контролировать их балансы.
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