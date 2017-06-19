Картой «Мир» можно будет расплатиться на курортах

Картой «Мир» Национальной системы платежных карт в долгосрочной перспективе можно будет расплатиться в Турции и ОАЭ, рассказал глава системы Владимир Комлев.

Он отметил, что по статистике за границу выезжает менее 15 процентов россиян, однако опросы граждан показали, что 85 процентов населения отметили необходимость приема карты в других странах.

По словам Комлева, эта проблема в целом решена, так как банки уже выпускают кобейджинговые карты «Мир»-Мaestro и «Мир»-JCB.

«На одной карте размещены фактически две карты — платежной системы «Мир» и партнерской платежной системы, у которой есть широкая сеть приема за рубежом», - рассказал банкив в беседе с газетой «Известия», уточнив, что когда карта обслуживается внутри России, она работает как «Мир», а когда гражданин выезжает за границу, то карта превращается в карту международной платежной системы.

Кроме того, ведется работа с Турцией, с Таиландом, с Вьетнамом и ОАЭ, чтобы в обозримом будущем обеспечить прямой прием именно карты «Мир» в этих странах. С любой картой «Мир» можно будет и снять деньги в банкомате, и расплатиться в торгово-сервисных предприятиях.

Национальная платежная система «Мир» заработала в России в 2014 году. На сегодняшний день выпущено уже более 8 миллионов карт, которые находятся в обращении внутри России.

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