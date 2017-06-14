Картошка фри повышает риск смерти
Группа американских ученых заявила, что одно из самых популярных в мире блюд повышает риск смерти в два раза. К такому выводу эксперты пришли по итогам масштабного исследования, которое проводилось в течение восьми лет.
По словам специалистов, речь идет о картошке фри. В эксперименте приняли участие 4400 человек в возрасте от 45 до 79 лет, за питанием и состоянием здоровья которых медики наблюдали в течение восьми лет. За это время умерло 236 пациентов, - сообщает «Российская газета».
Исследователи заявили, что страсть к жареному картофелю повышает риск смерти в два раза. По их словам, жертвами этого блюда в сочетании с вредными привычками стали сотни людей.
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