Картины Евгении Васильевой будут временно храниться в Русском музее

В Государственный Русский музей на временное хранение поступили три картины бывшей сотрудницы Минобороны Евгении Васильевой. Пресс-служба музея сообщила, что это обычная практика.

«Картины находятся у нас на временном хранении. То есть, это картины, которые принесли с целью того, чтобы подарить. Но для того, чтобы они к нам в коллекцию попали, должна пройти фондово-закупочная комиссия, которая определяет, попадают ли эти картины в коллекцию музея или нет», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

В сентябре прошлого года Пресненский суд Москвы отклонил ходатайство адвокатов экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой о снятии ареста с ее имущества в связи с погашением причиненного ущерба, сообщает "КоммерсанЪ".