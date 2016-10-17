Картины Евгении Васильевой будут временно храниться в Русском музее

В Государственный Русский музей на временное хранение поступили три картины бывшей сотрудницы Минобороны Евгении Васильевой. Пресс-служба музея сообщила, что это обычная практика.

«Картины находятся у нас на временном хранении. То есть, это картины, которые принесли с целью того, чтобы подарить. Но для того, чтобы они к нам в коллекцию попали, должна пройти фондово-закупочная комиссия, которая определяет, попадают ли эти картины в коллекцию музея или нет», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

В сентябре прошлого года Пресненский суд Москвы отклонил ходатайство адвокатов экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой о снятии ареста с ее имущества в связи с погашением причиненного ущерба, сообщает "КоммерсанЪ".

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость В Москве создадут единую базу гостиниц и хостелов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО