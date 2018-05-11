Картину Писарро продали за 3 млн долларов

Картина французского импрессиониста «Читающий Феликс Писсарро» стала самым дорогим лотом на распродаже художественного собрания семьи Рокфеллеров.

Писсарро написал портрет своего сына с книгой в руках в 1893 году.

Полотно ушло с молотка за 3,012 миллиона долларов, что в три раза превышает стартовую цену.

Также на торгах, организованных Christie's, за 1,9 миллиона долларов была продана картина колумбийского художника Фернандо Ботеро под названием «Апельсины», сообщает «Экономика сегодня».