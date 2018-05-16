Картина Казимира Малевича ушла с молотка за $86 млн
Картина Казимира Малевича под названием «Супрематическая композиция» ушла с молотка более чем за 85,8 миллиона долларов на прошедшем в Нью-Йорке аукционе Christie's.
Данная работа Малевича также известна под названием «Синий прямоугольник поверх красного луча».
Стартовая цена лота составила 70 миллионов долларов, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Россиянам продают заменитель коньяка
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии