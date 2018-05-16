Картина Казимира Малевича ушла с молотка за $86 млн

Картина Казимира Малевича под названием «Супрематическая композиция» ушла с молотка более чем за 85,8 миллиона долларов на прошедшем в Нью-Йорке аукционе Christie's.

Данная работа Малевича также известна под названием «Синий прямоугольник поверх красного луча».

Стартовая цена лота составила 70 миллионов долларов, сообщает «Экономика сегодня».