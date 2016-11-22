Карлсен не явился на пресс-конференцию после поражения по вине организаторов

Вице-президент шахматной федерации Москвы Сергей Смагин объяснил причины неявки чемпиона мира Магнуса Карлсена на пресс-конференцию после поражения в восьмой партии матча за Мировую шахматную корону от Сергея Карякина.

- Насколько я понял, Карлсен пришел на пресс-конференцию первым. Карякина в этот момент поздравляли, и норвежец счел, что его задержали, его по-человечески можно понять. Думаю, это накладка организаторов, никто не ожидал такой развязки, и они были не на высоте, - цитирует Смагина ТАСС.

По словам собеседника агентства, пока еще рано делать какие-то выводы по матчу, поскольку он «начинается только сейчас», когда один из соперников наконец-то повел в счете.

Ранее президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил, что за неявку на пресс-конференцию Карлсен может быть оштрафован на 40 тысяч евро.