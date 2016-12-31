Карлсен сбежал с церемонии награждения ЧМ по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен досрочно ушел с церемонии награждения чемпионата мира по блицу, который выиграл россиянин Сергей Карякин.

Карслен был не в лучшем настроении и выглядел раздосадованным. В итоге он махнул рукой и покинул церемонию, сообщает «Р-Спорт».

Норвежский шахматист занял второе место в турнире. Он набрал одинаковое с Карякиным количество очков, но уступил россиянину по дополнительным показателям.

Ранее Карлсен проявил несдержанность во время пресс-конференции после восьмой партии матча с Карякиным за титул чемпиона мира. Тогда он был оштрафован.