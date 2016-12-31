Карлсен сбежал с церемонии награждения ЧМ по блицу
Норвежский шахматист Магнус Карлсен досрочно ушел с церемонии награждения чемпионата мира по блицу, который выиграл россиянин Сергей Карякин.
Карслен был не в лучшем настроении и выглядел раздосадованным. В итоге он махнул рукой и покинул церемонию, сообщает «Р-Спорт».
Норвежский шахматист занял второе место в турнире. Он набрал одинаковое с Карякиным количество очков, но уступил россиянину по дополнительным показателям.
Ранее Карлсен проявил несдержанность во время пресс-конференции после восьмой партии матча с Карякиным за титул чемпиона мира. Тогда он был оштрафован.
Следующая новость В МЧС дали рекомендации по выбору и использованию пиротехники
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии