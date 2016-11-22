Карлсен оштрафован за отказ от пресс-конференции после поражения
Уход с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за шахматную корону стоил норвежцу Магнусу Карлсену 10 процентов призовых.
- Чемпион мира Магнус Карлсен оштрафован за отсутствие на пресс-конференции после восьмой партии: его приз будет уменьшен на 10 процентов, - говорится в сообщении Российской шахматной федерации.
Ранее Карлсен отказался от участия в пресс-конференции после того, как проиграл матч россиянину Сергею Карякину. Претендент на звание чемпиона мира Карякин благодаря одержанной победе лидирует со счетом 4,5:3,5, сообщает «Интерфакс».
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