Карлсен оштрафован за отказ от пресс-конференции после поражения

Уход с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за шахматную корону стоил норвежцу Магнусу Карлсену 10 процентов призовых.

- Чемпион мира Магнус Карлсен оштрафован за отсутствие на пресс-конференции после восьмой партии: его приз будет уменьшен на 10 процентов, - говорится в сообщении Российской шахматной федерации.

Ранее Карлсен отказался от участия в пресс-конференции после того, как проиграл матч россиянину Сергею Карякину. Претендент на звание чемпиона мира Карякин благодаря одержанной победе лидирует со счетом 4,5:3,5, сообщает «Интерфакс».