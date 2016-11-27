Карлсен и Карякин сыграли вничью в предпоследнем матче за шахматную корону
Одиннадцатая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном закончилась вничью.
Партия, в которой Карякин играл белыми фигурами, продлилась 3 часа 20 минут, игроки согласились на ничью на 34 ходу.
Как отмечается в сообщении, это была предпоследняя партия в матче за шахматную корону мира. Решающая игра пройдет 28 ноября, сообщает «Интерфакс».
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