Карлсен и Карякин сыграли вничью в предпоследнем матче за шахматную корону

Одиннадцатая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном закончилась вничью.

Партия, в которой Карякин играл белыми фигурами, продлилась 3 часа 20 минут, игроки согласились на ничью на 34 ходу.

Как отмечается в сообщении, это была предпоследняя партия в матче за шахматную корону мира. Решающая игра пройдет 28 ноября, сообщает «Интерфакс».