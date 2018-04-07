Карлес Пучдемон хотел спрятаться в России перед задержанием в ФРГ

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон до задержания в Германии рассматривал возможность уехать в Россию, но в итоге вернулся в Бельгию, власти которой не стали экстрадировать его в Испанию.

Как сообщает РБК со ссылкой на газету El Mundo, во время поездки в Финляндию в конце марта политик раздумывал о выезде в Санкт-Петербург, однако из Финляндии он направился в Швецию на автомобиле. Затем он решил вернуться в Бельгию через Данию и Германию на автобусе Renault Espace, о котором было известно полицейским, так как он ездил на этой машине ранее.

После пересечения датско-немецкой границы автомобиль остановил патруль. Пучдемону предложили пройти на ближайшую АЭС, где его и арестовали. 5 апреля суд Шлезвиг-Гольштейна выпустил политика под залог, запретив ему покидать Германию.

При этом суд допустил его экстрадицию в Испанию при условии, что на родине он понесет наказание не за подстрекательство к мятежу, а за растрату бюджетных средств. Пучдемон выступил главным организатором референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года.