Карканье ворона выдает его пол и возраст

По крикам ворона можно определить его пол и возраст, выяснили австрийские биологи.

Птицы также сообщают сородичам о том, что нашли пищу, обнаружили опасность или о других воронах. Авторы исследования наблюдали за поведением пернатых на территории национального парка в Австрии.

Карканье воронов записывали на видео. Собрано 418 криков 12 птиц, передает интернет-издание «Индикатор».

Биологи установили, что крики различаются в зависимости от пола и возраста. Различия отмечаются по частоте, продолжительности и громкости звуков.

«Мы впервые установили, что вороны могут использовать крики сородичей, чтобы различать их по этим признакам. Это позволяет воронам использовать эту информацию при принятии решений, например, присоединиться ли к кормящейся группе или нет», - рассказал биолог из Венского университета Маркус Бекле.