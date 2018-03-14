Карен Шахназаров призвал избирателей не лениться

Глава киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рекомендует россиянам не игнорировать президентские выборы.

«Я пойду сам и всем рекомендую. Лениться тут не надо… Я считаю это мероприятие очень важным, выборы президента – это серьезнейшее обязательство. Решается наша судьба», - сказал он в интервью НСН.

Режиссер также подчеркнул, что в данном мероприятии важен голос каждого избирателя.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта. Ранее сообщалось, что московский блоге решил специально отправиться в Петропавловск-Камчатский, чтобы проголосовать первым из россиян.