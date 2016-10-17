Карелин может стать главой Олимпийского комитета России

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин может сменить Александра Жукова на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на собственные источники.

Ранее Карелин баллотировался в Государственную думу от партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что власти не определили кандидатов, которые сменят Жукова.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Нефть немного подешевела

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО