Карелин может стать главой Олимпийского комитета России

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин может сменить Александра Жукова на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на собственные источники.

Ранее Карелин баллотировался в Государственную думу от партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что власти не определили кандидатов, которые сменят Жукова.