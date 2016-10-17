Карелин может стать главой Олимпийского комитета России
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин может сменить Александра Жукова на посту президента Олимпийского комитета России (ОКР).
Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на собственные источники.
Ранее Карелин баллотировался в Государственную думу от партии «Единая Россия».
Ранее сообщалось, что власти не определили кандидатов, которые сменят Жукова.
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