В Карелии в ДТП погибли пять человек
ДТП с участием трех автомобилей произошло в Кондопожском районе Карелии, сообщает ГУ МЧС по региону.
Авария случилась в ночь на субботу на трассе «Кола».
В аварии поучаствовали ВАЗ-2110, «Волга» и «Рено». В результате столкновения четверо мужчин и женщина погибли, один человек госпитализирован.
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