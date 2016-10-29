В Карелии в ДТП погибли пять человек

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Кондопожском районе Карелии, сообщает ГУ МЧС по региону.

Авария случилась в ночь на субботу на трассе «Кола».

В аварии поучаствовали ВАЗ-2110, «Волга» и «Рено». В результате столкновения четверо мужчин и женщина погибли, один человек госпитализирован.