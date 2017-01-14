В Карелии перевернулся рейсовый автобус
Серьезное ДТП произошло в Карелии, там перевернулся рейсовый автобус. Один человек погиб и еще двое госпитализированы.
Авария произошла около часа дня на 236-м км автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе у поселка Кортала. Водитель заказного экскурсионного автобуса MAN не справился с управлением на извилистой дороге, автобус лег на бок.
В момент ДТП в автобусе находились 34 пассажира. Общее число пострадавших уточняется, передает "Интерфакс".
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