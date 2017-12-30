В Карелии откроют национальный парк «Ладожские шхеры»

В Карелии будет создан национальный парк «Ладожские шхеры», сообщил глава Минприроды России Сергей Донской. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Донской в социальной сети Facebook написал: «Сейчас коллеги сообщили, что Дмитрий Анатольевич подписал еще одно постановление о создании национального парка «Ладожские шхеры» в Карелии. Тем самым мы создаем режим охраны для уникального ландшафта по берегам крупнейшего в Европе озера».

Политик отметил, что на островах Ладожского озера и прибрежных территориях много уникальных растений, а в самом водоеме водится ладожская кольчатая нерпа.

Ранее экологи сообщали, что в 1980-е годы вокруг водного объекта сложилась сложная экологическая ситуация в связи с ростом числа фабрик, предприятий и заводов.